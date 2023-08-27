Подмосковье 27 августа 2023, 20:49 Группа Rasa и репер РИЧ выступили на фестивале «Русское лето. ZаРоссию» в Подольске Фото: Дмитрий Белицкий

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В Подольске прошел музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». Перед зрителями выступили группа Rasa и репер РИЧ.

Для гостей мероприятия подготовили шоу русских богатырей, творческие и спортивные мастер-классы. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и охватывает всю Россию. Концерты проводят с 13 августа по 8 сентября.

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В Подольске праздник прошел под открытым небом на площади у дворца культуры «Октябрь».

«Были не только жители этого округа, в гости приехали из Чехова, Лыткарина, Серпухова, Наро-Фоминска, Домодедова, Бронниц, Ленинского, Одинцова. Приятно, что в фестивале активное участие приняла наша молодежь — „Волонтеры Подмосковья“, региональный МГЕР, юнармейцы», — сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий

Гимнаста и блогер Ева Уварова разучила с желающими танцевальные движения, также на площади работали фотозоны, площадки для подвижных игр, лазертаг, мастер-классы «Руки России» и «Журавлик надежды».

Заслуженный мастер спорта России Мария Громова провела «Зарядку с чемпионом» и конкурс. На фестивале выступили самый сильный человек Москвы, мастер спорта по пауэрлифтингу Дмитрий Логунов, самый сильный человек Тульской области 2021-2022 Илья Четвергов, чемпион России по стронгмэну Егор Макаров. Мужчины передвигали тяжести и сгибали железные предметы голыми руками.

Алексей Шмелев прочел стихи собственного сочинения. Песни в стиле шансон исполнил Михаил Торохов. На площади работала кабина, где можно было записать видеообращение военнослужащим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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