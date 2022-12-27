Подмосковье 27 декабря 2022, 17:01 Группа компаний «ЭкоЛайн» подвела итоги работы в Подмосковье в 2022 году

Читать 360tv в

Итоги работы Группы компаний «ЭкоЛайн» подвели в Министерстве ЖКХ Подмосковья. За год в регионе открыли новый КПО и заложили фундамент под самый крупный в России завод вторичных полимеров.

«В январе 2022 года был открыт один из самых технологичных комплексов по переработке отходов — КПО «Нева» в Солнечногорске. Уровень его автоматизации составляет 83% — это максимальный показатель в отрасли на сегодняшний день», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Реклама

Помимо этого, 15 марта 2022 года в Егорьевске началось строительство крупнейшего в России завода по производству вторичных полимеров. Сейчас готовность объекта оценивается в 70%, а ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2023 года. Здесь будут перерабатывать все основные виды вторичного пластика и выпускать контейнеры для мусора.

Реклама

В течение года Группа компаний «ЭкоЛайн» выступала с инициативой об ограничении неперерабатываемой упаковки. Еще одна идея — внедрение четкого контроля за потоками промышленных отходов и внедрение 100% сортировки пищевых остатков с обязательным компостированием.

В 2022 году на комплексах по переработке отходов в Подмосковье тестировали новые виды упаковки - это еще одно направление деятельности «ЭкоЛайн». Для торговых сетей были разработаны рекомендации, которые должны повлиять на экологичность упаковки.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 200 предприятий модернизировали в регионе для улучшения экологии.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».