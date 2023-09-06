Подмосковье 06 сентября 2023, 13:51 Группа юных туристов из Мытищ посетила Карелию пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Группа юных туристов из Мытищ совершили туристский поход. Ребята сплавились по реке Шуя Южная в Карелии.

В мероприятии поучаствовали туристы детско-юношеского центра «Галактика» под руководством Ольги Калининой и Ольги Мосалевой. На сплав взяли ребят, которые имеют опыт походов первой категории сложности. В Карелии туристы учились проходить препятствия на реке второй категории сложности.

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Поход начался от озера Суоярви, где ребята собрали катамараны. Пороги обязательно просматривались всей командой, выставлялась страховка на берегу и на воде.

Вечером обсуждали прохождение каждого экипажа, разбирались и анализировались ошибки. В свободное от сплава время команда посещала музеи и достопримечательностям Карелии.

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