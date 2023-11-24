Подмосковье 24 ноября 2023, 11:29 Группа «Фрукты» выступила перед волонтерами на концерте в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Читать 360tv в

Кавер-группа «Фрукты» выступила в Доме культуры «Кучино» в Балашихе. Концерт организовали специально для волонтеров округа.

Свыше 200 добровольцев участвовали в празднике «Молодежь в объективе». Ребят в программе ждали творческие, интеллектуальные и спортивные конкурсы. Изюминкой вечера стало выступление группы «Фрукты» в Доме культуры «Кучино».

Реклама

«Мы приехали сюда, чтобы поддержать волонтерское движение. В наше время как никогда важно творить добрые дела и помогать людям. Мы всегда рады поддерживать такие хорошие начинания. В Балашихе мы уже выступали, здесь очень уютно, а в доме культуры „Кучино“ прекрасный звук», — рассказал вокалист и гитарист кавер-группы «Фрукты» Александр Лаврентьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».