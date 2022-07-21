Грунт из органических отходов протестировали в Егорьевске для выращивания цветов

На КПО «Восток» высадили кустарники и цветочные культуры на техногенном грунте. Экспериментальная клумба поможет оценить возможности использования техногрунта в садоводстве, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

Под посадку лилий, хризантем, аквилегии, флоксов, лилейника, ирисов, папоротника, белого шиповника, калины, миндаля и барбариса и миндаля на КПО «Восток» выделили около 400 квадратных метров земли. Клумба поможет оценить, как возможно использовать техногрунт в садоводстве.

В обустройстве клумбы приняли участие не только сотрудники предприятия, но и жители ближайших населенных пунктов. Работники детского сада из деревни Полбино передали большой ассортимент цветочных культур, работники магазина из расположенной по соседству с КПО деревней Поповская предоставили саженцы белого шиповника.

На КПО «Восток» органика, выбранная в процессе сортировки твердых коммунальных отходов, проходит все стадии компостирования за 21 день, в итоге получается инертный материал без запаха. В домашних условиях такой процесс займет два-три месяца.

«Ни один кубометр отходов не попадает напрямую на захоронение, все отходы проходят обработку, сортировку, и в дальнейшем уже инертные массы размещаются на специализированных картах. Всего с 2019 года на переработку, а не на захоронение поступило свыше 7,1 миллиона тонн отходов», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он напомнил, что в регионе введен стандарт переработки отходов — 20-30-50. 20% — это вторичное сырье (пластиковая бутылка, пластиковый пакет, металл, стекло и т. п.), выделяется до восемнадцати фракций на комплексах по переработке отходов. 30% — это «биология» — органические остатки, которые после комплекса специальных мероприятий по переработке превращают в техногрунт. Его используют на подмосковных КПО для дополнительной пересыпки, для формирования дорог и чаш, а также для рекультивации старых полигонов.

«50% — это та инертная масса, хвосты, которые идут на захоронение и в будущем году — начале 2024 года уже будут поступать на термическую утилизацию. Тем самым мы придем к нулевому захоронению», — сказал Велиховский.

На КПО «Восток» благоустройству уделяют большое внимание — здесь разбиты газоны, клумбы роз, высажены лиственные и плодовые деревья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах по борьбе с несанкционированным сбросом мусора в регионе.