Гроза и сильный ветер придут в Подмосковье

Ведомство распространило экстренное предупреждение о кратковременном дожде, грозе и порывах ветра до 15 метров в секунду. Непогода продлится с 15:00 до конца воскресенья, 19 июля.

В связи с неблагоприятными условиями машины лучше парковать в гараже либо вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В МЧС советуют обходить на улице шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья. Помимо этого, важно сторониться разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

При грозе спасатели советуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, чтобы не было сквозняка. Также лучше держаться подальше от электропроводки и антенн, выключить радио и телевизор, не разговаривать по телефону и не трогать электроприборы. Во время грозы нельзя купаться в водоемах.

В то же время жителей и гостей Сочи предупредили об аномальной жаре. В городе-курорте 20 июля столбики термометра поднимутся до +36...+37 градусов.

Аномальная жара, установившаяся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, может смениться холодной зимой. Больше всего этот прогноз вероятен для Челябинской области, где господствует континентальный климат.