Гроза и сильный ветер придут в Подмосковье

В связи с прохождением с запада на восток холодного фронта с 12:00 в Подмосковье ожидается гроза с сильным дождем, местами переходящими в ливень. Во время непогоды порывы ветра усилятся до 15−20 метров в секунду. Предупреждение останется в силе до конца суток.

Во время стихии жителям нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов домов. Машину лучше поставить в гараж или парковать подальше от деревьев или слабо укрепленных конструкций. Пешеходам следует обходить строения и дома с плохо закрепленной кровлей. Лучше не выходить на мосты эстакады и территории промышленных объектов. Стоит также избегать линий электропередачи.

Во время грозы лучше отключить в доме электроприборы, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка. Находясь на улице, не стоит прятаться от дождя под одиноко стоящими деревьями, купаться в водоемах, ездить на велосипеде. Укрываться лучше в низине среди низкорослой растительности.

Автомобилистам во время грозы рекомендовали остановиться закрыть окна и не покидать транспортное средство. Лучше не проезжать подтопленные участки, а припарковаться на обочине и переждать ливень с включенными аварийными огнями.

В случае нештатных ситуаций жителям стоит сообщить об этом в главное управление МЧС России Московской области по телефону 8 (498)-505−41−70, а также по телефону спасения 01, с мобильного — 101.