Грязные гонки. Соревнования внедорожников в Дубне прошли на новых трассах

Гонки внедорожников прошли на новых трассах в подмосковной Дубне. На трассе было как непроходимое болото, так и прямые участки, где можно развить хорошую скорость. Съемочной группе телеканала «360» удалось прокатиться в вездеходе судейской бригады почти по всем локациям. Для каждой категории организовали свою трассу. А в гонке квадроциклов участвовали взрослые и дети.

Соревнования выглядят, как локальный армагеддон. Будто в последнем бою машины вступили в борьбу со стихией. Непроходимое болото ожидало участников уже в начале гонки. Оно сразу выбило из обоймы одну команду. Остальных — существенно задержало. «Эксплойрер» с экипажем из Дмитрова прорвался, но это стоило поломки.

В гонке подготовленных внедорожников в лидеры быстро выбилась «Нива». Компактная, маневренная, она по краешку глубоких ям пробиралась вперед. Легко обходила тяжелые машины.

Только прокатившись внутри автомобиля по этой трассе, можно как следует ощутить все ее прелести, эти спуски и подъемы. Все участники говорят, что трасса — огонь!

На протяжении сотни метров — ни одного горизонтального отрезка. Гонщики говорят, что нужно стать одним целым с машиной, чтобы чувствовать каждый сантиметр спусков и подъемов — как собственными ступнями.

«Было и сложнее даже, круче косогоры. Но нам понравились эти ямки. Понравились почему? Потому что мы их покорили», — сказал Владимир Гузов, участник соревнований.

Источник фото: телеканал «360»

После такого можно — в космонавты — шутят организаторы. Эта локация стала хорошей встряской для водителей.

«Приехали, посмотрели и обалдели от того, что здесь происходит. Кто-то навозил сюда грунта, не знаю, зачем. Подумали, пригнали свою „Ниву“ и попробовали проехать. Понравилось, мы на „Ниве“ спокойно проехали», — сказал Вячеслав Иванашкин, организатор соревнований.

Вот «Нива» и была лидером гонки. Целых пять кругов ей удалось пройти очень быстро. Настолько, что трансмиссия не выдержала. И сразу вперед выбился экипаж УАЗика «Хмурый» — многократный победитель городской гонки внедорожников из соседних Кимр. За два зачетных часа прошли трассу семь раз. Назвали это — семь кругов ада.

«Мы уже по первому кругу, когда прошли, понимали свой маршрут, где будем ехать. И цель себе задали — в лидеры вырываться, потому что потом будет поздно», — сказал Денис Просвирнин, участник соревнований.

У новичков — даже после финиша — передоз адреналина и шок одновременно. 12-летняя Варвара Грек впервые была штурманом в экипаже отца.

«Показала себя настоящим бойцом. Трассу всю продержала, мена проконтролировала. На поворотах, папа, осторожнее, дерево! Помогала по всей трассе, молодец», — сказал Павел Грек участник соревнований.

Все без исключения гонщики радовались погоде. Оттепель сделала трассу еще грязнее, а значит — интереснее.