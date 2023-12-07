Подмосковье 07 декабря 2023, 09:56 Григорий Артамонов вступил в должность главы городского округа Подольск Добрынина Галина

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Торжественная церемония вступления в должность главы городского округа Григория Артамонова состоялась в Подольске 6 декабря. Инаугурация прошла в присутствии около 400 человек в концертном зале администрации.

Добрынина Галина

«Вступая в должность главы муниципального образования городского округа Подольск Московской области, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию России, законы России и Подмосковья, устав городского округа Подольск. Верно служить жителям и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы городского округа», — сказал Артамонов во время торжественной присяги.

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Заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная зачитала приветственный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Уважаемый Григорий Игоревич! Поздравляю Вас с вступлением в должность главы городского округа Подольск. Вы принимаете руководство большой и очень важной территории, которая вносит весомый вклад в экономику Подмосковья. Ваша задача — продолжить курс перемен, обеспечить высокие результаты по президентским проектам и программам. И, конечно, чутко откликаться на запросы жителей. Местная власть — самая близкая к людям. Жители справедливо ждут от глав и муниципальных команд эмпатии, отзывчивости и оперативных решений. Прошу всегда помнить об этом, дорожить доверием жителей. Желаю успехов!» — написал губернатор.

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