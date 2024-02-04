Подмосковье 04 февраля 2024, 13:55 Григорий Артамонов вручил грамоты работникам ведущего предприятия в области теплоэнергетики в Подольске Телеканал «360»

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Глава городского округа Григорий Артамонов посетил одно из ключевых предприятий региона в сфере теплоэнергетического машиностроения — Подольский машиностроительный завод. Во время визита он вручил почетные грамоты и благодарности лучшим сотрудникам за их вклад в развитие промышленности.

Особую награду получил Александр Ярош, заместитель главного конструктора по оборудованию для парогазовых установок, который посвятил заводу более 15 лет своей карьеры.

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Подольский машиностроительный завод занимается разработкой и производством оборудования для утилизации и хранения газов, добычи и переработки нефти, систем охлаждения для тепловых электрических станций и мусоросжигания. Предприятие реализует проекты по всей России и за ее пределами. Сейчас на заводе ведется работа над 29 проектами.

Глава округа особо отметил вклад трудовых династий, работающих на заводе, и поздравил коллектив с предстоящим юбилеем — 105 лет с момента основания предприятия.

«Ваш труд и инновации делают нашу жизнь лучше и безопаснее. Спасибо за ваш вклад в развитие промышленности и экономики нашего города», — подчеркнул Григорий Артамонов.

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