04 февраля 2024, 13:55
Григорий Артамонов вручил грамоты работникам ведущего предприятия в области теплоэнергетики в Подольске
Глава городского округа Григорий Артамонов посетил одно из ключевых предприятий региона в сфере теплоэнергетического машиностроения — Подольский машиностроительный завод. Во время визита он вручил почетные грамоты и благодарности лучшим сотрудникам за их вклад в развитие промышленности.
Особую награду получил Александр Ярош, заместитель главного конструктора по оборудованию для парогазовых установок, который посвятил заводу более 15 лет своей карьеры.
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Подольский машиностроительный завод занимается разработкой и производством оборудования для утилизации и хранения газов, добычи и переработки нефти, систем охлаждения для тепловых электрических станций и мусоросжигания. Предприятие реализует проекты по всей России и за ее пределами. Сейчас на заводе ведется работа над 29 проектами.
Глава округа особо отметил вклад трудовых династий, работающих на заводе, и поздравил коллектив с предстоящим юбилеем — 105 лет с момента основания предприятия.
«Ваш труд и инновации делают нашу жизнь лучше и безопаснее. Спасибо за ваш вклад в развитие промышленности и экономики нашего города», — подчеркнул Григорий Артамонов.
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