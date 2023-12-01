Подмосковье 01 декабря 2023, 15:00 Григорий Артамонов стал главой Подольска https://t.me/MinterMO

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В городском округе Подольск состоялось заседание Совета депутатов. На нем главой муниципалитета избрали Григория Артамонова, сообщили в Главном управлении территориальной политики Подмосковья.

«В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Подольск избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», — уточнили в ведомстве.

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Ранее Артамонов исполнял обязанности главы Подольска. До этого он работал главой городского округа Чехов.

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