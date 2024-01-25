Подмосковье 25 января 2024, 09:39 Григорий Артамонов рассмотрит возможности запуска допмаршрутов по Подольску и в сторону Москвы Андрюхина Мария

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Встреча с жителями микрорайона Восточный по вопросу транспортного обслуживания прошла в ДК «Плещеево». Глава Подольска Григорий Артамонов пообещал взять ситуацию с автобусами на контроль и проработать вопрос о дополнительных рейсах.

На встречу пришли около 80 человек. Они рассказали, что часто бывают перебои с автобусами рано утром или вечером, когда люди едут с работы и на работу. При этом альтернативы доехать в микрорайон нет — сюда ходят только два маршрута.

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Жителям пообещали, что действующие в микрорайоне рейсы возьмут на контроль администрации. Рассмотрят и возможность запуска дополнительных маршрутов не только по Подольску, но и в сторону Москвы.

«Конечно, бывают пробки, аварии. Мы в течение месяца проанализируем пассажиропоток. Поработаем с частными перевозчиками. Возможно, пустим дополнительный частный маршрут. Также направим запросы в „Мострансавто“ по организации дополнительного маршрута», — отметил Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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