Грибы в Подмосковье проронили «кровавые слезы»

Капли приобретают красный цвет из-за особого пигмента в теле гриба.

Определенный период грибнице трутовика не достает влаги. Когда проходят дожди, она потребляет очень много воды. Как следствие, накапливается переизбыток влаги, который создает опасное давление.

«Чтобы соблюсти баланс, трутовик начинает сбрасывать излишки, которые оседают в виде капелек по краю шляпки. По-научному этот процесс называется гуттация. Его можно наблюдать в конце августа или в сентябре», — говорится в сообщении.

Пигмент, содержащийся в трутовике, окрашивает капельки в яркие розово-красные цвета.

Кроме того, в октябре грибники смогут собрать в лесах Подмосковья подберезовики и подосиновики. Хотя в регионе сейчас нет изобилия съедобных грибов из-за сухости — сезон грибов пока что довольно скудный.

При этом в Подмосковье уже находили еще одни необычные грибы. Они были сине-зеленого цвета, поэтому за такую окраску местные жители назвали их «смурфо-грибами».