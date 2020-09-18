Грибы необычного цвета нашли в подмосковных лесах

Грибы сине-зеленого цвета обнаружили в Московской области. За такую окраску жители Подмосковья назвали их «смурфо-грибами». В пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона сказали, что их официальное название — хлороцибория сине-зеленоватая.

Источник фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства

Необычная находка удивила жителей Подмосковья. Грибы, окрашенные в сине-зеленый цвет, несъедобные.

Такие грибы растут на трухлявых пнях, сучьях деревьев. Чаще всего их находят на дубе. Специалисты уточнили, что сначала они имеют чашеобразную форму, но чем старше становятся, тем больше они напоминают мелкие блюдца или диски, так как сплющиваются.

В Комитете лесного хозяйства добавили, что обычно человек видит не сам гриб, а следы хлороцибории, которая окрасила участки ствола в сине-зеленые тона.