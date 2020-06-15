Грибы и ягоды на рынках Подмосковья начали проверять на безопасность
Прежде всего продукцию оценивают визуально. Затем основная задача — выявить опасные образцы. Особое внимание уделяют изъятию ядовитых грибов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Ядовитые грибы вызывают тяжелые пищевые отравления, а иногда со смертельным исходом. И только специалист лаборатории правильно определит ботанический вид грибовАндрей Разин.
Министр подчеркнул, что к продаже допускают свежие грибы, однородные, без слизи, вредителей, песка и земли. То же самое касается ягод. Они должны быть без каких-либо повреждений и заболеваний.
Следующее обязательное исследование — это проверка грибов и ягод на радиацию. Измеряют при помощи дозиметров. Лидером по накоплению радиоцезия считаются горькушка, польский гриб, свинушка, моховик и масленок. Врачи не рекомендуют собирать их.
Такую экспертизу проводят ветеринарно-санитарные врачи из Минсельхозпрода Подмосковья. Они исследовали уже более 100 проб грибов и примерно столько же ягод.
Торговля грибами и ягодами на рынках региона производится в специально отведенных для этого местах. И приобретать их можно только на рынках, где функционирует государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизыАндрей Разин.
По словам министра, в прошлом году специалисты ведомства государственных ветеринарных лабораторий области провели более 2,5 тысячи исследований дикорастущих грибов и восьми тысяч проб ягод.