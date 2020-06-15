Грибы и ягоды на рынках Подмосковья начали проверять на безопасность

Санитарные врачи приступили к проверке безопасности ягод и грибов на рынках Подмосковья. Их отправляют на экспертизу в лаборатории региона. Ежедневно образцы исследуют на радиацию и отсутствие заболеваний.

Прежде всего продукцию оценивают визуально. Затем основная задача — выявить опасные образцы. Особое внимание уделяют изъятию ядовитых грибов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Ядовитые грибы вызывают тяжелые пищевые отравления, а иногда со смертельным исходом. И только специалист лаборатории правильно определит ботанический вид грибов Андрей Разин.

Министр подчеркнул, что к продаже допускают свежие грибы, однородные, без слизи, вредителей, песка и земли. То же самое касается ягод. Они должны быть без каких-либо повреждений и заболеваний.

Следующее обязательное исследование — это проверка грибов и ягод на радиацию. Измеряют при помощи дозиметров. Лидером по накоплению радиоцезия считаются горькушка, польский гриб, свинушка, моховик и масленок. Врачи не рекомендуют собирать их.

Такую экспертизу проводят ветеринарно-санитарные врачи из Минсельхозпрода Подмосковья. Они исследовали уже более 100 проб грибов и примерно столько же ягод.

Торговля грибами и ягодами на рынках региона производится в специально отведенных для этого местах. И приобретать их можно только на рынках, где функционирует государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы Андрей Разин.

По словам министра, в прошлом году специалисты ведомства государственных ветеринарных лабораторий области провели более 2,5 тысячи исследований дикорастущих грибов и восьми тысяч проб ягод.