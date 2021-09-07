Миколог рассказал, когда ждать большого урожая грибов в Подмосковье

Миколог Михаил Вишневский рассказал, когда в лесах Московской области начнется сезон осенних грибов. Эксперт поделился в эфире «Радио 1», что наведываться в лес стоит после первых холодов.

«Сейчас, после похолодания, начинается сезон. Сейчас можно собирать все, что любят грибники. Это и благородные грибы, такие, как белые, подосиновики, подберезовики, рыжики, и другие — лисички, сыроежки и все остальные, за исключением осенних опят», — сказал он.

Вишневский отметил, что опята могут появиться еще позже. Максимум грибов можно будет собрать примерно в середине сентября. Если погода окажется достаточно дождливой и в меру теплой, то грибной сезон выпадет и на весь октябрь. Однако точные прогнозы давать пока рано.

Сейчас эксперт советует обратить внимание на опушки леса, а где-то через неделю есть смысл идти в самую чащу — на открытой местности уже все соберут, а в глубине грибы как раз вырастут.

Нутрициолог развеял миф о том, что грибы — очень тяжелая пища. Врач сказал, что их нужно опасаться только тем, у кого есть серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта. Остальным людям грибы совершенно не вредны, их белок усваивается примерно так же, как и мясной.