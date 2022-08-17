Грибные места в Подмосковье. Когда, как и что собирать

Подмосковные леса богаты на различные виды грибов. Чаще всего любители «тихой охоты» отправляются в Рузский городской округ, а также в Коломну и Ступино. Но полную корзину маслят с лисичками можно набрать не только там. Welcome.mosreg рассказал о самых грибных местах области.

Что и как собирать

Обычно грибной сезон в Подмосковье длится до середины октября. В конце августа можно найти маслята, лисички, белые грибы, подберезовики, подосиновики, моховики, рыжики, грузди и волнушки. Эти же виды грибов могут попасться в начале осени, а в ноябре вырастают вешенки и опята.

Лучше всего отправляться на «тихую охоту» через две-три недели после резкой смены погоды. Лезть в густые заросли не стоит, так как грибы чаще всего появляются на лесных тропинках и опушках. Еще грибники советуют обратить внимание на хвойные и смешанные леса.

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Устраивать сбор рядом с Москвой нет смысла, так как рядом с городом, скорее всего, уже ничего нет. Ехать за грибами нужно в те места, которые находятся на расстоянии как минимум 50 километров от столицы. При этом выдвигаться стоит как можно раньше, чтобы опередить «конкурентов».

Перед походом в лес обязательно нужно изучить карту местности и предупредить о своем походе близких. Для «тихой охоты» необходимо подобрать подходящую одежду. Она должна соответствовать погоде и защищать от клещей. Обувь должна быть с плотной подошвой.

Даже бывалые грибники спорят о том, как правильно собирать грибы. Некоторые уверены, что их нужно выкручивать из земли, а кто-то считает, что грибы можно только срезать ножом. В одном мнения сходятся — грибы нужно собирать так, чтобы не повредить грибницу. Ямку, которая остается на месте гриба, необходимо аккуратно присыпать землей. Складывать грибы лучше в корзину, чтобы они не мялись и проветривались.

Грибные места Подмосковья

Наиболее популярными для «тихой охоты» считаются пять направлений. Если ехать с Савеловского вокзала, то выйти можно на станциях Икша, Морозки или Турист. Там могут попасться подберезовики, опята, маслята, сыроежки, вешенки и моховики.

Второе направление — Ярославское. На станциях Зеленоградская, Калистово, Семхоз и Абрамцево можно найти опята, вешенки, моховики и белые грибы. На Киевском направлении часто встречаются боровики, летние опята, волнушки и вешенки. Сбор стоит начать у станций Алабино, Селятино, Рассудово и Бекасово.

Источник фото: unsplash.com

Следующее популярное направление — Казанское. Доехать на электричке можно до станций Данино, Григорово, Гжель, Игнатьево, Бронницы, Луховицы и Егорьевск. В эти места едут за синеножками, осенними опятами и белыми грибами.

С Ленинградского вокзала можно доехать до станций Подрезково, Поварово, Головково, Покровка и Фроловское. Если повезет, то корзины можно будет набить подберезовиками, подосиновиками, сыроежками, маслятами и опятами.

Крайне важно собирать только те грибы, в съедобности которых вы точно уверены. Незнакомые или вызывающие сомнения грибы брать не стоит. Лучше дольше побродить по лесу, чем ухватить смертельно ядовитый гриб.