Подмосковье 24 августа 2023, 16:54 Грибной сезон завершился в лесах Подмосковья Фото: Елена Молостова

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В лесах Московской области завершается грибной сезон. Об этом сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«В разных районах области пока еще встречаются лисички, маслята, реже подосиновики и белые грибы, но в большинстве своем — червивые. Поэтому опытные грибники уже готовятся к осеннему сезону», — пояснил Филимонов.

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Зампред напомнил, что собирать грибы рядом с автомагистралями не следует. В таких грибах накапливается много тяжелых металлов. Нужно остерегаться ядовитых грибов-двойников, копирующих съедобные грибы.

Также перед походом в лес следует предупреждать родных, сообщить им направление. Во время прогулки нужно запоминать ориентиры.

В лесах региона устанавливают лавочки-навигаторы. Они служат местом отдыха и содержат информацию о ближайшем населенном пункте.

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