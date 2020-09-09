Грибной сезон начнется в Подмосковье через неделю

Осенние грибы появятся в подмосковных лесах уже в середине сентября. Если погода не изменится, то собирать их можно будет до середины следующего месяца.

Председатель Союза грибников России Михаил Вишневский рассказал РИАМО, что «грибная волна» ожидается через неделю-две. Сейчас стало прохладнее и начались дожди, которые не прекратятся несколько дней.

«Через неделю или две будет новая хорошая волна всех осенних грибов», — пояснил Вишневский.

В лесу, по его словам, вырастут дождевики, лисички, маслята и другие грибы. Сколько они будут радовать грибников, зависит от погоды. В средней полосе России обычно подходящие для лесного урожая условия держатся до середины октября.

Собирать грибы в осеннем лесу легче, чем в летнем. «Тихая охота» в этот период не отнимает особых усилий, поскольку растут грибы не в определенных местах, а повсюду.

Грибы обладают многими полезными свойствами, а некоторые из них — противораковым действием. Например, в Японии популярны грибы шиитаке, богатые витаминами и аминокислотами. Продукт используют для лечения онкологии, производя из него специальные лечебные препараты.