Грибник в Коломне смог выйти из леса благодаря необычному столбу | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 19:37 Грибник в Коломне смог выйти из леса благодаря необычному столбу

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Недавно в Коломне произошла неожиданная история — там пенсионер увлекся поиском грибов и в какой-то момент понял, что у него не получается сориентироваться и найти дорогу домой. Все было сложно еще и потому, что у мужчины сахарный диабет. Однако в этой ситуации у него с собой не было не только воды, но и лекарств, которые ему просто жизненно необходимы.

Единственный ориентир, который он сам смог встретить на лесной территории, — это квартальный столб. Мужчина считал с него все данные и рассказал их лесничим Ступинского района. Таким образом, им удалось моментально сориентироваться, где же нужно проводить поиски заблудившегося. Примерно за час лесничие помогли грибнику выйти из леса и все-таки попасть к себе домой. Родственники к тому моменту уже успели сильно разволноваться.

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Сами лесничие отмечают, что грибной сезон все еще продолжается, поэтому им приходится все время быть настроенными на спасение людей. Если вдруг кто-то окажется в беде, они всегда подготовлены к тому, что нужно ориентироваться как можно быстрее и помогать людям.

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«Ни в коем случае не стоит пренебрегать элементарными правилами, дабы не допустить несчастного случая. У нашей истории счастливый конец, чему мы, безусловно, очень рады», — отметила помощник участкового лесничего Маливского участкового лесничества Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Татьяна Штукатурова.