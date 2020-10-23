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    23 октября 2020, 22:48

    «Гребневская ярмарка» будет проходить в Щелкове до 25 октября

    Анастасия Максимовских, Ксения Чернухина

    В городском округе Щелково открылся фестиваль «Гребневская ярмарка». Он будет проходить на центральной площадке усадьбы Гребнево до 25 октября. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин.
    «Гребневская ярмарка» будет проходить в Щелкове до 25 октября

    «На ярмарке в Щелково свою продукцию представят более 50 производителей, фермеров, сыроваров и пасечников из Московской области и соседних регионов», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

    В фестивале участвуют лучшие сыровары из Московской области и соседних регионов, в том числе сырная мастерская GRANA, завоевавшая приз на конкурсе «Лучший сыр России 2019». Здесь представлено более 100 видов сыра из коровьего и козьего молока, с белой и голубой плесенью, с травами и специями, сливочные и на вине.

    Помимо сыра, на ярмарке можно приобрести более 15 видов меда и продукты пчеловодства, авторское варенье разных видов, травяные чаи, овсяный квас на меду, мясные деликатесы из оленины, крольчатины, медвежатины, более 20 видов колбас, сушеные грибы и ягоды, разнообразные сладости, выпечку и многое другое.

    В рамках фестиваля пройдут дегустации и мастер-классы. Для гостей ярмарки выступят уличные музыканты, а все интересующиеся натуральным хозяйством получат исчерпывающую информацию — фермеры ответят на вопросы, поделятся опытом и рецептами. Для детей подготовлена специальная развлекательная программа — анимационные шоу, игры и аттракционы.