«Гребневская ярмарка» будет проходить в Щелкове до 25 октября

В городском округе Щелково открылся фестиваль «Гребневская ярмарка». Он будет проходить на центральной площадке усадьбы Гребнево до 25 октября. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин.

«На ярмарке в Щелково свою продукцию представят более 50 производителей, фермеров, сыроваров и пасечников из Московской области и соседних регионов», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В фестивале участвуют лучшие сыровары из Московской области и соседних регионов, в том числе сырная мастерская GRANA, завоевавшая приз на конкурсе «Лучший сыр России 2019». Здесь представлено более 100 видов сыра из коровьего и козьего молока, с белой и голубой плесенью, с травами и специями, сливочные и на вине.

Помимо сыра, на ярмарке можно приобрести более 15 видов меда и продукты пчеловодства, авторское варенье разных видов, травяные чаи, овсяный квас на меду, мясные деликатесы из оленины, крольчатины, медвежатины, более 20 видов колбас, сушеные грибы и ягоды, разнообразные сладости, выпечку и многое другое.

В рамках фестиваля пройдут дегустации и мастер-классы. Для гостей ярмарки выступят уличные музыканты, а все интересующиеся натуральным хозяйством получат исчерпывающую информацию — фермеры ответят на вопросы, поделятся опытом и рецептами. Для детей подготовлена специальная развлекательная программа — анимационные шоу, игры и аттракционы.