Гранты на ремонт выделят еще 12 почтовым отделениям Подмосковья

Большую программу модернизации почтовых отделений проводят в Подмосковье. После ремонта открыли уже 198 точек, а в 114 работы вышли на завершающий этап. Еще 12 пунктов скоро получат гранты областного правительства.

Их отремонтируют до конца года. В результате преображение коснется почти 330 отделений почты в Подмосковье.

Деньги на ремонт 12 новых точек выделит Мингосуправления региона. Об этом сообщил глава министерства Максим Рымар.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе реализуется проект по модернизации отделений почты Максим Рымар.

Он уточнил, что гранты получат отделения «Почты России» из девяти округов Подмосковья.

Министерство госуправления, информационных технологий и связи региона выделит средства на ремонт, проконтролирует работы.

«Грант размером более 36,6 миллиона рублей для отделений почты нацелен на повышение качества оказываемых услуг в Подмосковье», — уточнили в министерстве.

Финансовую помощь получат 12 почтовых отделений в Истре, Шатуре, Волоколамске, Балашихе, Богородском округе, Рузе, Одинцове, Талдоме и Сергиевом Посаде.