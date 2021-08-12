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    12 августа 2021, 10:42

    Гранты на ремонт выделят еще 12 почтовым отделениям Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Большую программу модернизации почтовых отделений проводят в Подмосковье. После ремонта открыли уже 198 точек, а в 114 работы вышли на завершающий этап. Еще 12 пунктов скоро получат гранты областного правительства.

    Гранты на ремонт выделят еще 12 почтовым отделениям Подмосковья | Изображение 1

    Их отремонтируют до конца года. В результате преображение коснется почти 330 отделений почты в Подмосковье.

    Деньги на ремонт 12 новых точек выделит Мингосуправления региона. Об этом сообщил глава министерства Максим Рымар.

    По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе реализуется проект по модернизации отделений почты

    Максим Рымар.

    Он уточнил, что гранты получат отделения «Почты России» из девяти округов Подмосковья.

    Гранты на ремонт выделят еще 12 почтовым отделениям Подмосковья | Изображение 2

    Министерство госуправления, информационных технологий и связи региона выделит средства на ремонт, проконтролирует работы.

    «Грант размером более 36,6 миллиона рублей для отделений почты нацелен на повышение качества оказываемых услуг в Подмосковье», — уточнили в министерстве.

    Гранты на ремонт выделят еще 12 почтовым отделениям Подмосковья | Изображение 3

    Финансовую помощь получат 12 почтовых отделений в Истре, Шатуре, Волоколамске, Балашихе, Богородском округе, Рузе, Одинцове, Талдоме и Сергиевом Посаде.