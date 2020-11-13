Гранты на развитие туризма вручили авторам 12 проектов из Подмосковья

Авторы 12 проектов по развитию туризма в Подмосковье получили гранты на их реализацию. Они соревновались с остальными регионами на всероссийском конкурсе. В Ростуризме подвели итоги, выбрав 474 победителя.

Максимальная сумма награды — три миллиона рублей. Каждый победитель вложит в проекты собственные средства — не менее 30% запрашиваемого гранта.

От Подмосковья участвовали 150 организаций — лидерами стали 12. Они представили Коломну, Щелково, Сергиев Посад, Балашиху, Истру, Рузу и другие городские округа.

Заявки рассмотрела комиссия, которую возглавила руководитель Федерального агентства по развитию туризма Зарина Догузова. В конкурсе приняли участие предприниматели и целые компании. Проекты касались развития выездного и внутреннего туризма.

Из-за пандемии участники впервые подавали заявки полностью в цифровом формате — по принципу президентских грантов. Все результаты конкурса опубликовали на сайте.