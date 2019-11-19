Новые технологии и робототехника. Гранты на 50 млн рублей получили компании Подмосковья

Пять подмосковных компаний получили гранты правительства Московской области в сферах науки, техники и инноваций. Победители конкурсного отбора получат по 10 миллионов рублей на реализацию заявленных проектов.

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Гранты были выделены на проекты самой разной направленности — робототехника, разработка программного обеспечения, систем безопасности, автоматики и новых технологий. Суммарный объем инвестиций в эти проекты, с учетом грантов, выделенных правительством Московской области, превысит 85 миллионов рублей.

Победителями конкурсного отбора в 2019 году стали ООО «Флерова 11», ООО «Зеленые линии», ООО «Интеллектуальные решения», ООО «Тарис» и ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна».

«По итогам 2018 года подмосковные предприятия выпустили инновационной продукции на 358 миллиардов рублей. Это стало возможным за счет акцентированной поддержки, которую областное правительство оказывает наукоемким производственным предприятиям», — заявил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Московская область является одним из лидеров в сфере инновационной и научной деятельности. Руководство региона уделяет повышенное внимание этой сфере деятельности, стимулируя развитие и внедрение новых разработок, в том числе и за счет выделения грантов.

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«Технологичные компании в Подмосковье всегда могут рассчитывать на получение государственной поддержки на самых разных этапах своей деятельности — будь это начальная стадия разработок или экспорт готовой продукции. Это могут быть гранты, субсидирование, налоговые льготы и другие формы стимулирования деятельности в области науки, технологий и инноваций», — сказал Вадим Хромов.

В результате за два года Московская область поднялась сразу на восемь позиций в рейтинге инновационного развития Высшей школы экономики и сейчас занимает шестое место. Рейтинг 2019 года был опубликован в начале ноября.