Гранты на 4 млн рублей выделят для поддержки проектов национальных культурных автономий в Подмосковье в 2022-м

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова открыла заседание Консультативного совета по делам национально-культурных автономий в Московской области. На нем обсудили укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, культурную интеграцию иностранцев, приезжающих работать в регион, и другие вопросы.

В Московской области живут люди разных национальностей и веры, но у нас сохраняется мир. За это в первую очередь хочется поблагодарить всех, кто здесь присутствует, за вашу активную позицию, отношение к региону, вовлеченность в этот непростой вопрос Наталья Виртуозова вице-губернатор Подмосковья.

Вице-губернатор добавила, что для властей региона большим вызовом является рост населения.

«Недавняя перепись показала, что нас почти 11 миллионов. Поэтому нам очень важно объединиться, работать сообща, чтобы решать самые разные задачи — прежде всего в образовании, транспорте, ЖКХ», — отметила Наталья Виртуозова.

Подмосковье занимает второе место в стране по объему миграционного потока. В регионе проживают представители свыше 140 национальностей и народностей.

«Вместе с ростом населения растет нагрузка и ответственность на нас с вами, чтобы всем в регионе было комфортно, удобно и благополучно. В прошлом году мы выдали грантов на два миллиона рублей, чтобы поддержать проекты национальных культурных автономий. В этом будет уже четыре миллиона», — сказала министр правительства Подмосковья по соцкоммуникациям Екатерина Швелидзе.

В Московской области действует более 1,6 тысячи религиозных организаций, принадлежащих 21 конфессии.

Первый зампред Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов рассказал на заседании о проекте «Школа добрососедства».

«Мы его создали с представителями православия, иудаизма и ислама. Все вместе стали приезжать в школы и говорить со старшеклассниками на разные темы, например, что такое добродетель. Затем такие встречи начали проводить и с педагогами», — сказал Рушан Аббясов.

В ходе заседания было предложено провести летом фестиваль плова, который поможет объединить людей разных национальностей.