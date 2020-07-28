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    28 июля 2020, 15:00

    Миллионные гранты дали двум семейным фермам Подмосковья. Теперь молока будет еще больше

    Анастасия Аброськина , Оксана Кононенко

    Гранты на 32,7 миллиона рублей выделили для развития семейных ферм Подмосковья. Их получили хозяйства из Щелковского и Богородского округов. Средства помогут построить животноводческий комплекс, купить технику, новый скот и не только.
    Миллионные гранты дали двум семейным фермам Подмосковья. Теперь молока будет еще больше | Изображение 1

    Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. Он отметил, что по итогам конкурса выделили два гранта. Их обладателями стали хозяйства «Тексель Фарм» из Щелкова и «Милк-ферма» из Богородского округа.

    Глава первого из них — Ирина Чижик. Она планирует построить в Щелкове животноводческую ферму на 300 голов рогатого скота и приобрести 100 овец.

    При выходе на проектную мощность хозяйство планирует производить до 168 тонн молока за год, что в десять раз больше, чем в 2019 году

    Андрей Разин.

    Глава КФХ «Милк-Ферма» Максим Чебанов выкупит на грантовую поддержку арендуемый коровник в Павловском Посаде. Также он приобретет технику, которая поможет доить и кормить скот.

    При выходе на проектную мощность хозяйство будет производить порядка 300 тонн молока в год. Это почти в два раза больше, чем семейная ферма производила в прошлом году

    Андрей Разин.
    Миллионные гранты дали двум семейным фермам Подмосковья. Теперь молока будет еще больше | Изображение 2

    Уже стартовал прием документов для участия в дополнительном конкурсе отбора ферм. Такие заявки рассмотрит Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

    Остаток средств на поддержку семейных ферм на 2020 год составляет 110 миллионов рублей. От глав подмосковных фермерских хозяйств мы продолжим принимать заявки для участия в конкурсе по получению грантов на развитие своих ферм

    Андрей Разин.

    Андрей Разин подчеркнул, что максимальный размер гранта — 30 миллионов рублей. А общий объем средств, предусмотренный на такую поддержку в этом году, — 142,2 миллиона рублей.

    За полгода областные надои молока увеличились на 16,6 тысячи тонн в сравнении с прошлым годом, а лучший результат показал Ленинский округ. И сегодня Подмосковье — российский лидер по экспорту молочной продукции. В основном ее поставляют в США и страны СНГ.

    Новости SMI.FM