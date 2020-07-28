Миллионные гранты дали двум семейным фермам Подмосковья. Теперь молока будет еще больше

Гранты на 32,7 миллиона рублей выделили для развития семейных ферм Подмосковья. Их получили хозяйства из Щелковского и Богородского округов. Средства помогут построить животноводческий комплекс, купить технику, новый скот и не только.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. Он отметил, что по итогам конкурса выделили два гранта. Их обладателями стали хозяйства «Тексель Фарм» из Щелкова и «Милк-ферма» из Богородского округа.

Глава первого из них — Ирина Чижик. Она планирует построить в Щелкове животноводческую ферму на 300 голов рогатого скота и приобрести 100 овец.

При выходе на проектную мощность хозяйство планирует производить до 168 тонн молока за год, что в десять раз больше, чем в 2019 году Андрей Разин.

Глава КФХ «Милк-Ферма» Максим Чебанов выкупит на грантовую поддержку арендуемый коровник в Павловском Посаде. Также он приобретет технику, которая поможет доить и кормить скот.

При выходе на проектную мощность хозяйство будет производить порядка 300 тонн молока в год. Это почти в два раза больше, чем семейная ферма производила в прошлом году Андрей Разин.

Уже стартовал прием документов для участия в дополнительном конкурсе отбора ферм. Такие заявки рассмотрит Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Остаток средств на поддержку семейных ферм на 2020 год составляет 110 миллионов рублей. От глав подмосковных фермерских хозяйств мы продолжим принимать заявки для участия в конкурсе по получению грантов на развитие своих ферм Андрей Разин.

Андрей Разин подчеркнул, что максимальный размер гранта — 30 миллионов рублей. А общий объем средств, предусмотренный на такую поддержку в этом году, — 142,2 миллиона рублей.

За полгода областные надои молока увеличились на 16,6 тысячи тонн в сравнении с прошлым годом, а лучший результат показал Ленинский округ. И сегодня Подмосковье — российский лидер по экспорту молочной продукции. В основном ее поставляют в США и страны СНГ.