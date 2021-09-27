Грантовую поддержку получат еще 20 культурных проектов из Подмосковья

В Президентском фонде культурных инициатив назвали победителей грантового конкурса. Подмосковье подало 442 заявки, 20 из которых одержали победу.

Это подчеркнули в Министерстве культуры Подмосковья. Всего экспертизу прошло 11 746 проектов из всех регионов России.

Они получат гранты для реализации уже на своих территориях. Например, в Московской области это проекты из Красногорска, Пушкино, Коломны, Балашихи, Можайска, Одинцова, Королева, Клина, Серпухова, Сергиева Посада и не только.

Например, в Балашихе грант поддержит проект инклюзивного театра «Чайки». Его автор — индивидуальный предприниматель Неля Муковнина.

В Серпухове поддержали проект культурно-творческого центра «Театр под открытым небом», в Ленинском городском округе — проект «Война.дети.net» от Центра досуга Дроздово и так далее.

Следующий этап приема заявок стартует в ноябре.