Грант на поддержку племенного животноводства начнут выдавать в Подмосковье | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 14:05 Поделиться Telegram

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Viber Грант на поддержку племенного животноводства начнут выдавать в Подмосковье

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Научные организации и вузы Подмосковья смогут получить гранты на поддержку племенного животноводства. Субсидия предоставляется в том случае, если в процессе работы ведется производство продукции в сельском хозяйстве, которая затем поступает на первичную и промышленную переработку.

«Грант в форме субсидий направлен на поддержку племенного животноводства. Подать документы можно до 14 октября, сам конкурс будет проходить с 17 по 28 октября», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Главная задача предоставления такого гранта состоит в том, чтобы сберечь численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в таких медицинских учреждениях. На протяжении этого года хозяйства в Подмосковье должны реализовать примерно 35% всех яиц и еще 60% всего молодняка в местном птицеводстве на племенные цели. Что касается кролиководства, там нужно реализовать не меньше 25% от полученного приплода, а в молочном скотоводстве нужно реализовать племенной молодняк не менее 10% от маточного поголовья.

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Ранее стало известно, что сельское хозяйство Подмосковья показывает неплохие результаты, оставаясь лидером по производству молока, зерновых культур и овощей. Об этом губернатор Андрей Воробьев сказал на совещании с руководящим составом областного правительства.

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