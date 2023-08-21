Подмосковье 21 августа 2023, 17:17 Грант «Агростартап» поможет фермерам из Волоколамска наладить производство голубики Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Хозяйство по выращиванию голубики начнет работать в Волоколамске. Фермеры получили грант «Агростартап», который поможет организовать производство и сбыт ценной ягоды.

Голубику будут выращивать на площади в пять гектаров. Сбор первого урожая планируется уже в следующем году — на начальном этапе объемы составят пять тонн. На полную мощность предприятие выйдет к 2028 году, когда кусты начнут приносить уже более 20 тонн ягод.

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Фермеры планируют продавать как свежую голубику, так и продукты ее переработки.

«Хозяйству выделена господдержка в размере около 4,5 миллиона рублей. На эти средства будет приобретена необходимая техника и комплектующие для системы орошения», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

В этом году для конкурса грантов «Агростартап» было выделено более 53 миллионов рублей. Благодаря этой поддержке фермеры смогут оплатить до 90% затрат, предусмотренных бизнес-планами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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