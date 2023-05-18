Подмосковье 18 мая 2023, 15:29 Границы женского училища конца XIX века установили в Егорьевске Главное управление культурного наследия Московской области

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Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границы объекта культурного наследия регионального значения «Училище женское, кон. XIX — нач. XX вв». Памятник находится на улице Парижской Коммуны, 14/91 в Егорьевске.

«Женское училище является типичным образцом общественного здания конца XIX — начала XX веков, выстроенного в стиле эклектики с использованием классицистических элементов декора в 1904 году. В настоящее время в здании располагается общеобразовательное учреждение — МОУ „Гимназия № 10“», — уточнили в ведомстве.

Защитную зону объекта установили на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

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