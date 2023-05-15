Подмосковье 15 мая 2023, 15:54 Границы территорий более чем 200 памятников Подмосковья утвердят в этом году Главное управление культурного наследия Московской области

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В этом году Главное управление культурного наследия Московской области планирует утвердить территории более чем для 200 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленных объектов культурного наследия. Они находятся в Коломне.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Культура Подмосковья».

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«Утверждение границ и режимов использования территории для данных объектов культурного наследия позволит обеспечить их сохранность в историческом окружении, а также сохранение территории, непосредственно занятой объектами и (или) связанной с ними исторически и функционально, и являющейся их неотъемлемой частью», — уточнили в ведомстве.

Информацию разместят на официальном сайте управления.

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