22 февраля 2023, 17:55
Границы территорий 15 объектов культурного наследия утвердили в Подмосковье
Главное управление культурного наследия Московской области определило границы 15 объектов-памятников региона. Распоряжение подписали 17 февраля 2023 года.
Так, их утвердили для церкви Владимирской иконы Божией Матери 1703 года в деревне Маврино в Щелкове, церкви Рождества Богородицы 1767 года в Раменском, церкви Богоявления 1752 года в Кашире, церкви иконы Божией Матери «Знамение» 1785 года в Дмитрове и комплекса Московской окружной психиатрической лечебницы 1902-1907 годов в селе Троицкое в Чехове.
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Также границы определили для церкви Спаса Всемилостивого второй половины XIX века в селе Ивашково в Шаховской, «Усадьбы, в которой в 1805 году родился и жил декабрист Арцыбашев Дмитрий Александрович» в Серпухове, церкви Покрова Пресвятой Богородицы 1780-1872 годов в селе Лысцево в Коломне, усадьбы «Белая Колпь» XIX века в Шаховской и других.
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Территорию уточнили еще для пяти памятников культуры и истории в Домодедове, Луховицах, Шаховской, Сергиевом Посаде, Солнечногорске и Чехове.
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Памятники
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