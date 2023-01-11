Подмосковье 11 января 2023, 11:31 Границы территории усадьбы Новинки утвердили в Серпухове

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Границы территории главного дома усадьбы Новинки, парка и церкви Казанской иконы Божией матери утвердили в Серпухове. Это позволит оставить в сохранности объекты культурного наследия.

Дом усадьбы Новинки был построен во второй половине XVIII века. Церковь — во второй половине XVIII — первой половине XIX века. Как рассказали в Главном управлении культурного наследия Подмосковья, границы территории помогут сохранить здания в их исторической среде.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Оставить обращения можно также в соцсетях - все они будут обрабатываться Центром управления регионом.

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