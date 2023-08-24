Подмосковье 24 августа 2023, 18:20 Границы охранных зон у двух памятников природы утвердили в Подмосковье Ульянов Артем

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В Московской области определили границы охранных зон у двух особо охраняемых природных территорий областного значения. Это «Озеро Ситное с водяным орехом» в Луховицах и «Шалаховская колония серых цапель» в Егорьевске.

«У заказника в Луховицах общей площадью 100 гектаров и у одного в Егорьевском городском округе площадью 68 гектаров», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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В озера Ситное растут растения из Красной Книги региона. Это рогульник плавающий или водяной орех (чилим), а также ирис сибирский и другие.

В Луховицах сохранились гнездовья серых цапель и орлан-белохвост из Красной Книги России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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