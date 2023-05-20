Подмосковье 20 мая 2023, 01:30 Границы музея-заповедника Менделеева и Блока официально утвердили в Подмосковье Главное управление культурного наследия Московской области

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Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границы объектов культурного наследия Государственного мемориального музея-заповедника Менделеева и Блока. Также специалисты исследовали еще 20 объектов на территориях рядом с музеем в Солнечногорске, Клину и Дмитрове.

В деревне Тараканово в Солнечногорске утвердили границы объектов «Изба А.Носкова, нач. XX в.», «Изба Носковых, нач. XX в.», «Изба Успенских,1922 г.» и «Усадьба крестьянская. Амбар, кон. XIX в.».

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В Тараканове часто бывал поэт Александр Блок. Его усадьба Шахматово находилась в 2,5 километра от населенного пункта.

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