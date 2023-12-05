Подмосковье 05 декабря 2023, 23:30 Границы и режим использования Братской могилы советских воинов утвердили в Солнечногорске Главное управление культурного наследия Московской области

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Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границы и режим использования объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, 1941 года». Он расположен в деревне Тимоново городского округа Солнечногорск.

В период Великой Отечественной войны территория рядом с деревней Тимоново стала местом тяжелых боев. Вторая фаза наступления немецких войск на Москву началась 15 ноября 1941 года. 9 декабря 71-я отдельная стрелковая бригада Вооруженных Сил Советского Союза начала наступление на город Солнечногорск.

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Бригаде во время тяжелых боев удалось взять под контроль деревни Дедлово, Андрейково, Федоровка, село Храброво Дмитровского района, захватив в качестве трофеев много боеприпасов, горючего, мотоциклов и автомашин. К 11 декабря военные достигли деревни Тимоново на северном берегу озера Сенежское.

В ночь лыжный отряд из 85 моряков Вооруженных Сил СССР ворвался на восточную окраину деревни Тимоново. Вражеские контратаки были непрерывными, но моряки смогли противостоять им. Когда казалось, что отряд уже не может сопротивляться, основные силы бригады атаковали с противоположной стороны деревни.

Вражеский гарнизон был разгромлен, большая часть противника вырвалась из деревни и попыталась отступить на город Солнечногорск, но их попытка была сорвана пулеметной ротой, занявшей позиции на берегу озера.

В декабре 1941 года на этой территории организовали братское захоронение. Мемориал изображает солдата-освободителя с накинутой на плечи плащ-палаткой и держащего в руке стальную каску, а у его ног лежит морская бескозырка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны» в Протвине.

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