Подмосковье 12 декабря 2023, 14:37 Границы Братской могилы советских воинов утвердили в Дмитровском округе Главное управление культурного наследия Московской области

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Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границы и режим использования объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, декабрь 1941 года». Он находится в деревне Животино Дмитровского городского округа.

Окрестности населенного пункта стали местом ожесточенных боев за оборону Москвы.

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«Осенью 1941 года части Красной Армии потерпели поражение под Вязьмой, дорога на Москву оказалась открытой. Немецкие войска, осуществляя блицкриг, рвались к Москве. Командование противника решило осуществить удар на столицу с севера, перерезать канал имени Москвы и окружить столицу», — уточнили в управлении.

В декабре 1941 года вблизи деревни организовали братское захоронение. Сейчас ее оградили металлической оградой с постаментом со звездой на шпиле.

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