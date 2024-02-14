Подмосковье 14 февраля 2024, 11:59 Границу территории ОКН «Братская могила советских воинов» утвердили в Долгопрудном Главное управление культурного наследия Московской области

Читать 360tv в

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границы и режим использования объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, 1941 г.». Памятник, установленный в 1959 году, расположен в микрорайоне Хлебниково в Долгопрудном.

Братская могила имеет вид прямоугольной плиты из серого гранита, на которой установлены три наклонных прямоугольных стелы из черного гранита с выгравированными именами захороненных здесь советских воинов.

Реклама

Центральная стела украшена небольшим обелиском с высеченной надписью: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей родины 1941-1945».

На расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника установлена защитная зона, в границах которой запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением параметров. Решение об утверждении границ ОКН поможет сохранить монумент для будущих поколений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».