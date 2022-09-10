Грандиозный фейерверк подарили жителям Реутова в День города | 360°

Подмосковье 10 сентября 2022, 22:29 Поделиться Telegram

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Viber Грандиозный фейерверк подарили жителям Реутова в День города

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День города в Реутове завершился грандиозным пиротехническим шоу. Такой подарок сделали всем жителям и гостям городского округа.

«Праздничный салют, продолжавшийся несколько минут, раскрасил небо над Реутовом ровно в 22.00 субботы. Ночное шоу в небе стало ярким финальным аккордом празднования Дня города, который отмечался на всех площадках города, начиная с самого утра», — отмечается в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

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Старт празднику был дал традиционным легкоатлетическим забегом, участие в котором приняли 200 взрослых и 150 юных спортсменов. Победители соревнований получили грамоты и призы из рук главы Реутова Станислава Каторова и депутата Государственной Думы Вячеслава Фомичева

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На площади перед администрацией Реутова прошли показательные выступления сообщества «Ночные волки», на пешеходной зоне улицы Победы выступили цирковые артисты и прошел большой гастрономический фестиваль. В праздничном концерте на главной площади Реутова выступили популярные артисты.

«Мой любимый город, в котором живут и работают современные и амбициозные люди, сегодня празднует свой 82-й день рождения. Желаю всем жителям здоровья, счастья и благополучия», — обратился к реутовчанам глава городского округа Станислав Каторов.

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