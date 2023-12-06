Подмосковье 06 декабря 2023, 15:41 Грамоты за вклад в развитие паллиативной помощи вручили врачам в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Сотрудников Химкинской областной больницы отметили почетными грамотами на конференции «Развитие паллиативной помощи взрослым и детям». Конференцию проводят ежегодно среди врачей, помогающим людям с тяжелыми заболеваниями.

Координационный центр паллиативной медицинской помощи Подмосковья уже год работает в Химках. Региональный центр состоит из пяти отделений. Медицинскую помощь оказывают как амбулаторно, так и стационарно.

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«Такие награды — прямое доказательство того, что мы делаем свою работу не зря. Паллиативная помощь крайне необходима, и мы сделаем все для того, чтобы она стала более доступной», — отметила руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Анна Шестакова.

Развитию здравоохранения в Химках уделяют особое внимание. Постоянно обновляют и модернизируют медицинские учреждения, открывают поликлиники и медицинские центры. Недавно в округе открыли две поликлиники в микрорайоне Левобережном и в Новых Химках, женскую консультацию «Мама и малыш» и Центр рассеянного склероза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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