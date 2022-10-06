Грамоты и медали вручили лучшим педагогам Подмосковья в День учителя | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 20:33 Поделиться Telegram

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Viber Грамоты и медали вручили лучшим педагогам Подмосковья в День учителя

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В ДК «Подмосковье» в Красногорске прошла церемония чествования представителей одной из самых благородных и важных профессий. Пятого октября свой профессиональный праздник отметили педагоги. В целом в Красногорске сейчас трудятся больше 2500 учителей. Им вручили грамоты и благодарственные письма, а также медали «За верность профессии».

Десятерых преподавателей удостоили звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Перед ними провели большой концерт, на котором выступили, в том числе, народный артист России Дмитрий Харатьян и певец Алексей Гоман.

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С профессиональным праздником педагогов поздравил руководитель муниципалитета Дмитрий Владимирович Волков. Он отметил, что на плечи всех учителей ложится сверхважная миссия — причем не только образовательная, но и воспитательная. Учитель становится не только примером для подражания, но и огромной поддержкой в трудной ситуации.

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«Я искренне хочу поздравить все учительство Красногорска! Это сверхважная миссия! Каждый из них занимается не просто важным делом, а самым главным в жизни, ну и самое главное, даря вот это знание, воспитание, патриотизм, развитие ребенка. В каждом учителе, помимо добра и отдачи частички своего, самого главного, это призвание», — сказал Дмитрий Волков, глава городского округа Красногорск.

Среди тех, кто удостоен всероссийского звания, оказалась учитель русского языка и литературы гимназии № 2 Ольга Лопатина. Она в профессии уже почти 30 лет, недавно победила в областном конкурсе «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».

«Несмотря на то что я уже много лет работаю в школе, я все равно еще продолжаю учиться сама, у кого-то, чему-то. Я все равно продолжаю учиться и не останавливаюсь на достигнутом», — рассказала Ольга Лопатина, учитель русского языка и литературы гимназии № 2.

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