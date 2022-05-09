Грамоту губернатора Подмосковья о присвоении Ногинску звания «Населенный пункт воинской доблести» вручили 9 Мая

В Ногинске зампредседателя правительства Московской области Мария Нагорная вручила главе Богородского округа Игорю Сухину грамоту о присвоении городу почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». Торжественное мероприятие прошло на Площади Победы.

На торжественном митинге присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Петр Павлович Саган. Он ушел на фронт в 17 лет, воевал в артиллерийских войсках на 1-м Прибалтийском фронте, участвовал в форсировании Днепра, освобождении Украины, Польши, Восточной Пруссии и битве на Курско-Орловской дуге. Петр Павлович был участником исторической встречи с союзными войсками на реке Эльбе 25 апреля 1945 года. Сейчас ему — 95, но несмотря на почтенный возраст, он возглавляет Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов сельского поселения Аксено-Бутырское в Богородском округе, проводит уроки мужества в школах, а также выступает с патриотическими стихами собственного сочинения.

«Я очевидец первого и последнего часа войны. Прошел от Сталинграда до Берлина и там Победу встретил. В 1943 закончил артиллерийское училище, и меня сразу направили на Курско-Орловскую дугу. Гитлер хотел взять реванш за поражение под Москвой. Там мы их разгромили», — вспоминает Петр Павлович.

Источник фото: телеканал «360»

В Богородском округе осталось всего 25 ветеранов Великой Отечественной войны. Самому молодому из них — 95 лет. Они очень рады тому, что в этом году удалось отметить праздник без ограничений и что в города вернулась акция «Бессмертный полк».

Сегодня в Богородском округе в строе «Бессмертного полка» прошли более 15 тысяч человек. Шествия прошли в Ногинске, Старой Купавне и Электроуглях.

После праздничного митинга на Площади Победы прошел парад военнослужащих Ногинского гарнизона, раритетной техники Государственного военно-технического музея и современной техники гвардейского зенитно-ракетного полка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы семью ветеранов Великой Отечественной войны.