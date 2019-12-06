Грамотность, эрудиция, профессионализм. В Одинцовском округе выбрали лучший медиацентр Подмосковья

В Немчиновке Одинцовского городского округа выбрали лучший молодежный медиацентр Подмосковья. Там прошел ежегодный медиабал.

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Ребята из 64 молодежных медиацентров приехали на этот праздник, чтобы побороться за звание «мистер и мисс ММЦ». Вечерние платья и смокинги они специально подбирали для этого случая.

«Было сложно, потому что я не понимала уровень пафосности мероприятия. Был выбор между маленьким коктейльным платьем и шикарным со шлейфом, все-таки второе побелило», — рассказала специалист ММЦ г. Воскресенск Александра Тропникова.

Источник фото: телеканал «360»

Мистера и мисс выбирали не только по красивому наряду. Также судьи проверили грамотность и эрудицию участников в различных сферах. Практическое задание — выйти в прямой эфир и выкрутиться, если что-то пойдет не так. Помимо главной номинации было еще несколько. Одинцово победило в категории «Прорыв года». Лучшим молодежным медиацентром Подмосковья стал центр в Серпухове. Оценку выставляли за весь год работы. Судьи учитывали количество и качество опубликованных статей, фото, видео, проведенных мероприятий, а также прирост подписчиков.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы приглашали журналистов с нашего общественного телевидения, которое работает у нас в городе, представителей пресс-службы и администрации, которые давали мастер-классы нашим молодым журналистам. Также у нас была возможность приглашать ведущих, которые работают на ТВ, специалистов SMM-продвижения. Соответственно, в этой номинации мы и выиграли», — отметил руководитель ММЦ г. о. Серпухов Сергей Исаев.

Источник фото: телеканал «360»

Второе место в конкурсе занял Дмитров, третье — Коломна. Журналисты медиацентров должны не только уметь писать тексты, но и снимать, фотографировать, вести свой блог в интернете или авторскую передачу. Для этого в течение года Главное управление социальных коммуникаций провело десять образовательных семинаров с участием лучших профильных экспертов страны. На данный момент у молодежных медиацентров Подмосковья более 160-и тысяч подписчиков и полмиллиона ежедневных просмотров.