Подмосковье 30 августа 2023, 17:54 Эксперт Костин: грамотная реакция Андрея Воробьева на прилеты БПЛА позволит спокойно провести выборы в Подмосковье ФоРГО

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Грамотная реакции властей Москвы и Подмосковья на новые вызовы позволит провести сентябрьские выборы в рабочем режиме и спокойной обстановке. Об этом заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Обстановку в преддверии сентябрьских выборов обсудили на круглом столе «Единый день голосования — 2023: обзор кампаний и прогноз результатов».

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«Нельзя не сказать о кампании в столичном регионе: Москва, Московская область. Безусловно, действующие руководители имеют очень хорошие уровни поддержки. Тем не менее один из факторов последних нескольких месяцев — прилеты беспилотников. Было опасение, что эти прилеты могут каким-то образом испортить социальное самочувствие», — сказал Константин Костин.

Однако, по словам эксперта, этого не произошло.

«Во-первых, [этому способствует] быстрая и адекватная реакция руководителей, Сергея Собянина и Андрея Воробьева», — подчеркнул Костин.

Он отметил и оперативную работу экстренных, городских и муниципальных служб, а также информационных блоков. Информации много по каждому прилету, Сергей Собянин и Андрей Воробьев активно дают комментарии, объясняя жителям происходящую ситуацию.

В Москве и Подмосковье живут более 13 миллионов человек. Их поведение на ближайших выборах станет важным ориентиром накануне федеральной кампании, которая начнется в декабре.