Жителям Подмосковья напомнили о новогоднем графике работы поликлиник

В новогодние праздники поликлиники в Московской области изменили часы работы. О новом временном графике жителям Подмосковья напомнили в региональном Минздраве.

Детские и взрослые поликлиники 3, 4, 5, 6, 8 января работают с 8:00 до 20:00, а 9 января — с 8:00 до 15:00. В Рождество, 7 января, в учреждениях будет выходной.

Пункты вакцинации в поликлиниках 3, 4, 5, 6, 8 января работают с 8:00 до 20:00, 9 января — с 8:00 до 15:00, 7 января — выходной.

Служба неотложной помощи с 31 декабря по 9 января работает с 8:00 до 23:00. Стоматологические поликлиники 3, 4, 5, 6, 8, 9 января открыты для пациентов с 09:00 до 15:00, 7 января они будут закрыты.

Женские консультации 3, 4, 5, 6, 8 января работают с 8:00 до 20:00, 9 января — с 8:00 до 15:00. Выходной день — Рождество.

В ведомстве добавили, что записаться на прием к врачу можно по телефону 122, через госуслуги и инфомат в поликлинике.

«При внезапном, остром состоянии, угрожающем жизни, вызывайте скорую помощь по телефону 112», — попросили в министерстве.