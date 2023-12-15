Подмосковье 15 декабря 2023, 16:34 График вывоза мусора изменился в Подмосковье на фоне снегопадов Мин ЖКХ

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График вывоза отходов с контейнерных площадок изменится в Подмосковье из-за сильных снегопадов. Как только доступ к локациям станет возможен, техника заберет мусор.

«Все подмосковные региональные операторы по вывозу ТКО перешли на усиленный круглосуточный режим работы. Интервал работы техники действительно увеличен, но региональные операторы вывезут все отходы без сбоя, ситуацию мы постоянно мониторим», — заявил первый заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов,

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Водителей автомобилей просят не парковаться вблизи контейнерных площадок, чтобы не затруднять проезд мусоровозов. Всю интересующую информацию жители могут уточнить в Telegram-боте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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