Подмосковье 12 апреля 2023, 09:47 График встреч по вопросам подключения к газу опубликовали для жителей Подмосковья Мособлгаз

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В Московской области проведут более 30 встреч по вопросам газификации. Представители «Мособлгаза» встретятся со старостами населенных пунктов, добавленных в этом году в губернаторскую программу. С графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте.

В начале года в проект «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» вошли еще 147 населенных пунктов благодаря пересмотру одного из критериев. Лимит затрат на одного человека увеличили с 250 до 450 тысяч рублей. Таким образом, к газу теперь смогут подключиться еще 10 тысяч жителей региона.

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Все программы газификации в Подмосковье действуют по единому принципу — газ подводят к участкам жителей бесплатно, уточнил министр энергетики региона Александр Самарин. Для включения населенного пункта в программу необходимо подать заявку в Министерство энергетики Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что по программе социальной газификации жители Подмосковья могут бесплатно провести коммуникации к своим участкам.

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