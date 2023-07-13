Подмосковье 13 июля 2023, 11:54 График строительства школы для 2,2 тысячи учеников опередили в Лобне Телеканал «360»

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Строительство школы на 2,2 тысячи мест продолжается в микрорайоне Катюшки в Лобне. Работы идут с опережением графика, чтобы сдать объект к осени 2024 года.

Сейчас на объекте возведены стены на уровне второго этажа и несущие конструкции третьего, идут монолитные работы на четвертом.

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«В ежедневном режиме мы контролируем ход строительства. Это долгожданный проект для всего города, для всего педагогического состава, для родителей и, соответственно, для детей. Школа разгрузит существующую школу № 10, мы полностью уберем вторую смену», — отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

В школе будет 113 кабинетов, лаборатории, библиотечный центр, мастерские и зоны отдыха. В здании предусмотрены лифты, во дворе — парковка для родителей, а в блоке начальной школы — спальни для групп продленного дня.

«У нас будут IT-кластеры, зона IT-блока, огромная большая обеденная площадь, огромный большой актовый зал и четыре многофункциональных спортивных комплекса», — рассказал руководитель проекта Артем Васьков.

Учебное заведение строят рядом с кварталом «Лобня-сити», где в основном живут семьи с детьми. Там же строится детский сад на 330 мест, который сможет принять ребят со всего микрорайона. Работы начались в апреле, и уже к сентябрю 2024 года он откроет свои двери для малышей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Можайске. Он рассказал об обновлении школы № 2, которая откроется после ремонта 1 сентября.

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