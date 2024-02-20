Подмосковье 20 февраля 2024, 11:05 График работы почтовых отделений в февральские праздники опубликовали в Подмосковье Медиасток.рф

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График работы почтовых отделений в праздничные дни февраля опубликовали в Подмосковье. Выходным днем станет 23 февраля.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, все почтовые отделения кроме круглосуточных не будут работать 23 февраля, а 22 февраля они закроются на час раньше обычного. К обычному графику учреждения вернутся 24 февраля.

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«23 февраля почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учетом особенностей конкретных регионов», — добавили в ведомстве.

Узнать актуальное расписание и найти ближайший офис можно по ссылке.

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