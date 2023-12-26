Подмосковье 26 декабря 2023, 15:09 График работы музеев в новогодние праздники назвали в Подмосковье Пресс-служба министерства культуры Московской области

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Длинные новогодние каникулы — отличное время, чтобы посетить уникальные музеи в Подмосковье всей семьей. В министерстве культуры и туризма рассказали, как учреждения будут работать в праздники.

Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 30 декабря доступен для посещений с 10:00 до 18:00. В период с 2 по 8 января здесь ждут гостей с 10:00 до 21:00 ежедневно. Адрес: город Истра, улица Ново-Иерусалимская набережная, дом 1.

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Музей-заповедник «Зарайский кремль» работает 30 декабря и 2-8 января с 10:00 до 18:00. Адрес: город Зарайск, улица Музейная, кремль.

Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник открыт 30 декабря и 2-8 января с 10:00 до 18:00. 4 и 6 января — выходной в Главном корпусе, 2 января — выходной в Ризнице. Адрес: город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 144.

Пресс-служба министерства культуры Московской области

Серпуховский историко-художественный музей работает 30 декабря с 10:30 до 18:00, а также 2-8 января с 10:30 до 19:00. Адрес: город Серпухов, улица Чехова, дом 87.

Мемориальный музыкальный музей-заповедник Чайковского открыт 2-8 января, с 10:00 до 18:00. Адрес: город Клин, улица Чайковского, дом 48.

Усадьба «Мураново» ждет гостей 30 декабря и 3-8 января с 10:00 до 18:00. Адрес: Пушкинский городской округ, деревня Мураново.

Литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова «Мелихово» открыт 30 декабря с 10:00 до 16:00, 3-7 января с 10:00 до 17:00. Адрес: городской округ Чехов, село Мелихово.

Пресс-служба министерства культуры Московской области

Историко-литературный музей-заповедник Пушкина работает 30 декабря, 2-8 января с 10:00 до 17:00. Адрес: Одинцовский городской округ, село Большие Вяземы.

Звенигородский музей-заповедник открыт 2-8 января с 10:00 до 19:00. Адрес Царицыных палат: Звенигород, Саввино-Сторожевский монастырь. Адрес Манежа: Звенигород, улица Московская, дом 31/2.

Пресс-служба министерства культуры Московской области

Мемориальный музей-заповедник Менделеева и Блока работает 2-7 января с 09:30 до 18:00, усадьба Боблово — с 09:00 до 17:30. Адрес: Солнечногорск, улица Набережная, дом 11.

Усадьба Лукутиных открыта 2-8 января с 10:00 до 18:00. Адрес: городской округ Мытищи, село Федоскино.

Музейный комплекс «Зоя» работает 30 декабря, а также 2-8 января с 10:00 до 18:00. Адрес: Рузский городской округ, деревня Петрищево, дом 89.

Пресс-служба министерства культуры Московской области

Музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34» открыт 2-7 января с 10:00 до 18:30. Адрес: городской округ Мытищи, деревня Шолохово, дом 89А.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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